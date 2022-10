Sora – Grande partecipazione per la prima giornata dell’evento “Io Non Rischio”

Culminerà oggi, domenica 16 ottobre 2022, nella centralissima Piazza Santa Restituta a Sora la due giorni nata per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio terremoto ed il rischio alluvione.L’appuntamento è in Piazza Santa Restituta anche oggi fino alle ore 20. A catturare l’attenzione degli studenti delle scuole di Sora e dei cittadini le attività riguardanti il rischio terremoto ed il rischio alluvione. Presenti nella giornata ieri il Sindaco Luca Di Stefano ed il Comandante della Polizia Locale Dino Padovani che hanno sottolineato l’obiettivo della manifestazione: diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civileaccrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la campagna è il ruolo attivo dei cittadini: è stato rivolto un sentito grazie a chi ha fornito foto e testimonianze in specialmodo sul tema delle alluvioni verificatesi nel corso degli anni a Sora.A seguire l’evento anche i presidenti dei comitati di quartieri della città ed il delegato comunale, il Consigliere Francesco Monorchio. “Io Non Rischio” è promossa dalDipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione NazionalePubbliche Assistenze), INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia),Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. I volontari ricordano che la manifestazione è possibile seguirla anche sui canali Facebook “Io Non Rischio – Sora” ed Instagram “io_non_rischio_sora”. #iononrischio2022.

