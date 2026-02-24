Sora, gli studenti 1977-’78 del Baronio si ritrovano dopo 48 anni

Suggestiva iniziativa degli ex alunni del 5° C ITG “C.Baronio” Sora.

Gli studenti del Quinto “C”, anno 1977-78 dell’Istituto Tecnico per Geometri “C. Baronio” in Sora si sono incontrati dopo ben quarantotto anni per condividere un momento conviviale presso la splendida cornice dell’agriturismo “Il Casale” di Posta Fibreno.

In undici, ormai, ultrasessantenni: Panacci Antonio, Allini Ferdinando, Policastro Claudio, Rugghia Pietro, Mancini Enzo, Tomassini Ettore, Cianfarani Raffaele, Valentini Claudio, Parravano Marcello, Giovannone Franco, e Urbani Luigi, hanno voluto fermamente rimarcare il momento altamente formativo conseguito attraverso il diploma.

Apprezzamenti unanimi ai compianti docenti, ricordati nel corso dell’evento, quali i professori: Torterelli Saverio, D’Alessandro Aurelio, Venditti Nicola, Don Antonio Sacchetti, Efrati Ernani, veri pilastri della didattica, tra gli anni 60 – 70 – 80 dell’ITG “C. Baronio”. Un pensiero anche alla compianta Stella Zompetta, forse tra le prime donne ad intraprendere tale percorso. Infine un grazie sentito è stato rivolto a tutti gli ulteriori professori: Di Stasio Antonio, Morganti Mario, Iucci Riccardo, Gentile-Maniscalco Arturo. Tutti i partecipanti hanno convenuto che talune peculiarità manifestate all’epoca, quali: umiltà, abnegazione, spirito di sacrificio, applicazione, costanza, ecc. hanno contribuito alla loro formazione e successiva affermazione in diversi settori del mondo del lavoro. Al saluto finale, unanime decisione di darsi appuntamento al 2028 per il 50° anniversario, alla presenza dei professori.