Sora – Giugno sorano, al via “APPlichiamoci alla bellezza”

Ai nastri di partenza la kermesse “APPlichiamoci alla bellezza”. Il primo appuntamento è il concerto emozionale “COSMIC PROJECT” in programma martedì 21 giugno, alle 21.00, presso il Chiostro del Palazzo della Cultura. Il concerto, con il pianista Tommaso Folchetti, propone l’evoluzione del “Cosmic project”, nato per celebrare la conquista dello spazio da parte dell’uomo attraverso brani di David Bowie ed Elton John rivisitati in chiave jazzistica. La serata, svolta nell’ambito della settimana dedicata alla lotta alle dipendenze, è l’occasione per la presentazione del progetto APPlichiamoci alla bellezza che, attraverso laboratori per bambini, adolescenti ed adulti, sulla base di una sperimentazione in atto, ragiona sui rischi e pericoli della sovraesposizione ai mezzi social soprattutto per ciò che concerne i bambini. La sperimentazione andrà avanti tutta l’estate e terminerà con una restituzione a settembre, organizzata con neuropsichiatri infantili sul tema trattato e sulla base delle osservazioni condotte. Il progetto “APPlichiamoci alla bellezza” è curato dall’Associazione Il Faro e da Urlo d’Arte

