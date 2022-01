Sora, Giovani Democratici: “Cittadinanza onoraria alla senatrice Segre, importante approvarla”

Come Giovani Democratici di Sora crediamo profondamente nel lavoro che la senatrice Segre ha svolto in questi anni in Italia, crediamo soprattutto che rappresenti davvero un modello di cittadinanza a cui rifarsi e una figura che possa essere da esempio a tutte e tutti.

La proposta dell’associazione culturale “iniziativa donne” di Sora conferirle la cittadinanza onoraria è un’opportunità che il Comune di Sora non dovrebbe perdere. Nel 2020 questa non ha ricevuto alcun riscontro dalla precedente amministrazione: per questo adesso è importante che venga approvata, per non lasciare di nuovo nel dimenticatoio un messaggio importante che merita di essere ascoltato.

Per questo abbiamo deciso in accordo anche noi di aderire convintamente al rilancio di questa iniziativa.

Noi Giovani Democratici lottiamo da sempre perché figure come la sua vengano valorizzate, soprattutto per diffondere quel tipo di cultura davvero positiva che serve tanto al nostro Paese: la cultura della non violenza, del rispetto e dell’uguaglianza.

Comunicato stampa Giorgia Benacquista, segretaria giovani democratici Sora