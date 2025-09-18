Sora, giovane precipita dal balcone della propria abitazione: eliambulanza sul posto

Momenti di grande apprensione questa mattina in zona San Giuliano a Sora, dove un giovane è precipitato dal balcone della sua abitazione, finendo al suolo dopo un volo di circa quattro metri.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi: un’ambulanza con automedica e l’eliambulanza, che hanno prestato assistenza al giovane in condizioni critiche. Determinante è stato l’allarme lanciato dai familiari, che hanno consentito un intervento tempestivo da parte del personale sanitario.

Al momento non sono ancora disponibili dettagli sulle condizioni del ragazzo e sulle cause dell’incidente, mentre le autorità stanno effettuando i necessari accertamenti.

