Sora, giovane investita sul Lungoliri: soccorsi sul posto

Momenti di apprensione poco fa sul Lungoliri, a Sora, dove una giovane ragazza è stata investita.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della locale postazione, che hanno prestato le prime cure alla giovane. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Sora per l’accaduto.

Foto archivio

