Sora, giovane in scooter travolto in strada, l’investitore si dà alla fuga

Un incidente stradale è venuto questa sera prima delle 20 in viale San Domenico, all’altezza dell’hotel Valentino, tra uno scooter e un mezzo che si sarebbe allontanato senza soccorrere il giovane che era alla guida delle due ruote che è caduto rovinosamente a terra, da alcuni testimoni sembra che si tratti di un’Ape car guidata da un uomo . Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all’ospedale SS. Trinità di Sora per le cure del caso, sembra che fortunatamente non sarebbe rimasto ferito in modo grave. I Carabinieri sul luogo dell’incidente hanno ascoltato alcuni testimoni e stanno controllando se alcune telecamere nella zona possono aver ripreso l’accaduto .

Foto archivio

