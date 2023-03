Sora – Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus

Sabato 18 marzo ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. La giornata venne istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui, nel 2020, i camion militari carichi di bare sfilarono per la città di Bergamo. Il Comune di Sora si prepara a celebrare solennemente la ricorrenza. Sabato 18 marzo, alle ore 10.30, il Sindaco Luca Di Stefano renderà omaggio al monumento in memoria delle vittime del Covid-19, in Piazza Alberto La Rocca. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

comunicato stampa