Sora – Gioia immensa per il sindaco Luca Di Stefano: è nato Nicola

DI AUGUSTO D’AMBROGIO – Un lieto evento ha portato nuova gioia nella famiglia del sindaco di Sora, Luca Di Stefano. Nelle scorse ore è nato Nicola, il secondo figlio del primo cittadino, che ha condiviso l’annuncio con un messaggio sentito e carico di emozione sui social.

«Benvenuto al mondo, Nicola! La nostra famiglia cresce, è nato il nostro secondo amore, una nuova luce che riempie il cuore di gioia e gratitudine», ha scritto Di Stefano, esprimendo pubblicamente la sua felicità per l’arrivo del nuovo nato.

Il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a quanti hanno accompagnato la famiglia in questo momento così delicato e straordinario: «In questo momento unico e irripetibile, il nostro grazie più sincero va a chi ci ha accompagnati con amore, delicatezza e professionalità: Arianna Conti e Chiara Nardone, ostetriche speciali che ci hanno sostenuti con il cuore. La Dottoressa Cristina Donfrancesco, guida preziosa e rassicurante. E tutto il personale infermieristico e ostetrico dell’UOC di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Sora».

Infine, Di Stefano ha voluto ringraziare anche i tantissimi cittadini che hanno fatto sentire la loro vicinanza: «Grazie di cuore a tutti per i tanti messaggi di auguri».

A Luca Di Stefano e alla sua famiglia, le congratulazioni della comunità e un caloroso benvenuto al piccolo Nicola da tutta la redazione di Liritv.

