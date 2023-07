Sora – Giocavolley, nona edizione della 24H più attesa della provincia, e non solo

Dopo tre anni di stop forzato, torna la 24H più attesa della provincia, e non solo.

Il fischio d’inizio è previsto per questo pomeriggio, sabato 15 luglio alle ore 17:00 presso il Palazzetto dello Sport “Luca Polsinelli”, con accoglienza ed aperitivo di benvenuto per gli atleti presso il Green Bar,

La manifestazione, firmata Giocanvolley, giunge ormai alla sua nona edizione, portando con sé anche la memoria di Sisto Savona, storico dirigente sorano che, per anni, ha dispensato cure ed affetto ai suoi ragazzi.

Anno dopo anno sono state sempre di più le squadre che, da ogni parte del Lazio e delle regioni limitrofe, sono arrivate a Sora in occasione della kermesse che, da sempre, rappresenta uno dei punti di riferimento dell’estate pallavolistica del territorio.

10 le formazioni pretendenti allo scettro di vincitore di questa Nona edizione, che si sfideranno in un girone all’italiana con gare di sola andata, per un totale di ben 45 match, per poi entrare nel vivo della manifestazione con le prime della classe a contendersi la coppa più grande.

“Finalmente siamo tornati- ha affermato Maurizio Colucci- Erano tre anni che, per motivi di forza maggiore, avevamo interrotto la manifestazione. Quest’anno, invece, nonostante i primi dubbi iniziali, abbiamo deciso di metterci all’opera ed eccoci qui, con la Nona edizione della 24H Giocavolley, fiore all’occhiello della pallavolo laziale. Come da qualche anno a questa parte, insieme all’undicesima edizione del Memorial Sisto Savona. Sin da subito abbiamo avuto molte richieste da atleti ed atlete, quindi non potevamo che rimboccarci le maniche e rimetterci in gioco anche in questo. La manifestazione si disputerà, come di consueto, al Palazzetto dello Sport “Luca Polsinelli”, una struttura che si presta benissimo all’accoglienza di centinaia di ragazzi e ragazze sia internamente che esternamente. Ci tengo a ringraziare, a nome mio e di tutta la società, il comune di Sora, l’amministrazione comunale e soprattutto il consigliere con delega allo sport Naike Maltese per la fattiva collaborazione per la riuscita della manifestazione. Ormai è tutto pronto, non ci resta che aprire le danze e goderci queste 24 ore di divertimento e sano agonismo. Le squadre sono ben equilibrate e con un filo conduttore comune: la voglia di divertirsi e stare insieme, quindi che vinca il migliore!”.

COMUNICATO STAMPA