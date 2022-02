Sora – Gatto da giorni bloccato su un albero, l’appello sui social per salvarlo

Sono diversi giorni che un gatto è rimasto bloccato su un grande albero a diversi metri di altezza all’interno di un giardino privato, il proprietario dell’abitazione ha cercato invano di farlo scendere ma purtroppo non ci è riuscito,ha contattato anche i vigili del fuoco che gli hanno risposto “Il gatto non è in pericolo”. Ormai il gatto è esausto e sembra avere le ore contate se non si interviene a salvarlo. Insieme al proprietario facciamo l’appello a chiunque può aiutare questo povero gatto a scendere dall’albero.

Correlati