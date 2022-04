Sora – Gabriele Mammone muore al SS.Trinita’ a 46 anni: oggi l’autopsia

Ieri mattina la città volsca si è svegliata con una tristissima notizia, il decesso di Gabriele Mammone di 46 anni che lascia la moglie e due figli, deceduto in un letto del nosocomio sorano dove il giorno prima era stato ricoverato. La stessa Asl di Frosinone vuole vederci chiaro sul decesso del 46 enne di Sora, infatti nella giornata odierna ha predisposto l’autopsia che verrà eseguita presso l’ospedale Spaziani di Frosinone per far luce sulle cause della morte di Gabriele. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia anche via social. Gabriele era conosciutissimo in città anche per l’attività di famiglia che svolgeva in viale San Domenico. Dopo l’autopsia la salma del giovane papà verrà trasferita presso il cimitero sorano, in attesa del rito funebre.

La redazione di Liritv esprime il proprio cordoglio alla famiglia Mammone per l’incolmabile perdita.

Foto archivio