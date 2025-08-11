Sora – Furto sventato in piena notte: ladri in fuga su una BMW nera

Paura nella notte tra domenica e lunedì in via Santa Maria, a Sora, dove una banda di ladri, con il volto travisato, ha tentato un furto all’interno di un’abitazione. Erano circa le 3 quando i malviventi si sono introdotti nell’appartamento con l’obiettivo di smurare una cassaforte a muro.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri erano già all’opera quando l’arrivo improvviso di alcune persone li ha sorpresi, costringendoli ad interrompere il colpo. A quel punto si sono dati alla fuga a bordo di una BMW Serie 3 di colore nero, facendo perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per rintracciare e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno verificando se l’episodio possa essere collegato ad altri furti avvenuti di recente nella zona.

Foto archivio