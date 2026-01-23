Sora, furto con scasso: ladri devastano un’abitazione, portati via contanti e oro

Paura e indignazione nella zona Salceto di Sora, dove nel corso della serata di ieri è stato messo a segno un furto con scasso ai danni di un’abitazione privata.

I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno forzato uno degli accessi dell’edificio e, una volta all’interno, hanno rovistato in ogni stanza. Il bottino sarebbe consistente: una somma rilevante di denaro contante e diversi oggetti in oro.

L’amara scoperta è stata fatta dai proprietari al rientro in casa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. Da quanto trapela, le telecamere di sorveglianza dell’abitazione sarebbero state preventivamente disattivate, un dettaglio che lascia ipotizzare un’azione studiata nei minimi particolari.

Non solo il furto: i ladri avrebbero anche compiuto uno sfregio all’interno della camera da letto, un gesto che aumenta il senso di violenza e profonda violazione subita dai proprietari.

La notizia del colpo si è rapidamente diffusa sui social network, dove è stata segnalata per mettere in allerta i residenti della zona e dei quartieri limitrofi, riaccendendo la preoccupazione per la sicurezza sul territorio.

Le indagini sono in corso.

