Furto con scasso in una nota attivita’ commerciale in via Lungoliri Mazzini nella citta’ volsca. L’amara scoperta questa mattina e’ stata fatta dal proprietario, che ha trovato la porta forzata . I ladri hanno agito nella notte e forse pensavano di trovare del denaro nella cassa del negozio oltre al materiale esposto per la vendita. Il titolare sta quantificando la merce asportata dai malviventi e l’ammontare dei danni subiti.

