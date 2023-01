Sora, furti in due abitazioni: bottino ingente

Due colpi messi a segno uno poco distante dall’altro, ieri sera dei malviventi sono entrati un’abitazione in via Carpine rubando oro e denaro, mentre l’altro furto è avvenuto in via Croce Branca forzando la finestra del balcone. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Foto archivio

