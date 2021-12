Sora, furti in abitazioni: i “sopralluoghi” prima di mettere a segno i colpi

Per gli innumerevoli furti che si verificano nella città volsca, il sospetto di basisti o di sopralluoghi prima di mettere a segno il furto in un’abitazione sono fondati, ieri in una zona periferica di Sora si è verificato proprio questo. Dei malintenzionati hanno fatto un “sopralluogo” sembra filmando delle abitazioni con ogni probabilità per mettere a segno dei furti, l’auto in questione segnalata alle forze dell’ordine, risulta avere una targa falsa.Probabilmente dopo aver studiato la registrazione che stavano guardando dal tablet, dovevano mettere a segno l’ennesimo colpo in abitazione,ma stavolta qualcosa non ha funzionato, nella scorsa notte i malviventi allarmati dalla presenza dei proprietari della casa, si sono dati alla fuga. Anche i ladri si vede che si sono attrezzati tecnologicamente, registrano le abitazioni dove mettere a segno il loro furto, come il caso che ci è stato segnalato di ieri notte.Massima attenzione e se vedete auto sospette parcheggiate in prossimità delle vostre abitazioni, e che filmano con telefoni o tablet la zona o le abitazioni, avvisate le forze dell’ordine.

