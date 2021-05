Sora, Fratelli d’Italia: ” Sostenere la maternità è un obbligo morale oltre che un diritto”.

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia festeggia la giornata dedicata alla mamma, esponendo uno striscione che recita testualmente ” Viva la Mamma. Sostenere la maternità per festeggiare davvero”. L’ iniziativa ha l’ intento di evidenziare le problematiche legate alla maternità, oltre alle difficoltà che i giovani di oggi incontrano nel mettere su famiglia. Un diritto che deve essere inviolabile e tutelato, perché la maternità rappresenta il futuro della nostra nazione. Proprio per questo, conclude Fratelli d’Italia, celebriamo questa giornata mettendo in risalto il valore ed il significato della parola ” Mamma”, termine intorno al quale si gettano le fondamenta per la vera famiglia, che per noi è rappresentata da un padre e da una madre, così come impongono i nostri valori. A tutte le mamme un sincero augurio, affinché questa giornata non perda mai l’ importanza che ha acquisito nel corso degli anni.

COMUNICATO STAMPA