Sora – Fratelli d’Italia o Fratricidi ?

Il Circolo sorano di Fratelli d’Italia, continua a dimostrarsi un po anomalo. Le azioni compiute dal proprio direttivo, continuano a mostrarsi quantomeno discutibili, e lasciano adito a polemiche interne che rischiano di destabilizzare l’ equilibrio all’ interno del gruppo. La prima cosa che ai più è risultata strana, è stata la richiesta di accesso agli atti per accertare la regolarità della manifestazione tenutasi questa estate presso il Parco Valente a Sora. Una richiesta avanzata dal consigliere comunale Altobelli già qualche settimana fa,ma la cui notizia si è diffusa soltanto negli ultimi giorni, lasciando tutti un po perplessi, visto che l’ organizzatore dell’ evento era stato proprio un tesserato di Fratelli d’Italia,quel Filippo Mosticone già presidente di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Georgia Meloni. Non è passata inosservata, inoltre, la mancanza di congratulazioni sulle pagine ufficiali del circolo sorano nei confronti dell’ Avv. Paolo Pulciani, dopo che lo stesso era stato eletto alla Camera dei Deputati a seguito di una serie di riconteggi avvenuti nelle ultime ore, e che hanno spalancato l’ uscio del Parlamento al noto avvocato di Pofi, da sempre figura di spicco all’ interno del partito di Giorgia Meloni. Sicuramente al duo Altobelli, Di Pede, nuovi reggenti del circolo sorano, questa elezione non è piaciuta molto, visto che sono stati gli unici a non congratularsi ufficialmente con il neo deputato di Fratelli d’Italia, che dopo l’ ufficialità dell’ elezione, è stato sommerso da centinaia di messaggi di congratulazioni, anche da parte di esponenti di altri partiti. Atteggiamento del tutto differente rispetto a quello tenuto dai due quando ad essere eletto fu il già Senatore Ruspandini, nei confronti del quale nessuno degli iscritti aveva risparmiato complimenti e congratulazioni. Insomma più che Fratelli d’Italia, a Sora si potrebbe dire Fratricidi d’ Italia.

Correlati