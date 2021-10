Sora, Fratelli d’Italia guarda a sinistra

Di Augusto D’Ambrogio.

Resta cocente la delusione del centrodestra, per il risultato ottenuto nelle scorse elezioni comunali. Questo induce i vari esponenti di partito ad una seria e profonda analisi. Chi proprio non vuole arrendersi al verdetto delle urne è Fratelli d’Italia che ora sembra intenzionata a ricorrere al Tar chiedendo il riconteggio delle schede, visto che l’ annullamento di diverse schede ha favorito la lista dell’ Udc per soli 5 voti. La cosa che fa riflettere, però, è la dichiarazione di Massimiliano Bruni, che sembra intenzionato ad indirizzare i propri voti e quelli del partito verso la candidata a sindaco Eugenia Tersigni, dove però, in caso di vittoria, potrebbero rientrare esponenti di Rifondazione Comunista, partito all’ estremo opposto di quello in cui Massimiliano Bruni milita e di cui ha sempre sostenuto la coerenza e l’ ideologia strettamente anticomunista. Insomma Fratelli d’ Italia si avvicina al palazzo comunale al suono di bandiera rossa.

Correlati