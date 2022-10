Sora – Fratelli d’Italia chiede una candidatura alle regionali: la Meloni dice no

Il duo Altobelli-Bruni bussa alla porta di Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni regionali. L’ intento era quello di chiedere una candidatura “sorana” al prossimo rinnovo del Consiglio Regionale, ma la risposta ottenuta è stata un eloquente NO. Molto probabilmente, stando a quello che ci viene riportato, il nome messo sul tavolo della trattativa, era proprio quello di Massimiliano Bruni, l’ unico fedelissimo del partito di Giorgia Meloni a Sora, ma a quanto pare le credenziali esibite, la debacle delle ultime comunali, hanno fatto sii che la scelta ricadesse su altri elementi. L’ incontro si sarebbe tenuto a Roma presso gli uffici di Francesco Lollobrigida, che si sarebbe dimostrato inflessibile davanti alla richiesta degli esponenti sorani di Fratelli d’Italia. Intanto, nella giornata di ieri, e sempre stando a quanto venuto a nostra conoscenza, si sarebbe tenuto un pranzo a casa di Gianluca Parente, al quale, oltre al padrone di casa, erano presenti anche Massimiliano Bruni, Federico Altobelli, e alcuni rappresentanti provinciali di FdI. Ordine del giorno le strategie da adottare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, dove molto probabilmente il circolo sorano sarà costretto a portare acqua al mulino degli altri.

