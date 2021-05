Sora, frane e strade allagate. Protestano i residenti in zona Compre alte

Continuano a protestare i residenti di Via Compre alte, dove ancora una volta si registrano seri problemi di viabilità, dovuti alla scarsa manutenzione delle strade. Gia negli anni addietro, la zona era salita agli onori della cronaca per un cedimento del manto stradale, che non pochi disagi aveva creato ai residenti, tra cui la sospensione del servizio di trasporto pubblico, e il ritiro dei rifiuti urbani. Ora ad aggravare la situazione, anche un ingente perdita d’ acqua, che crea ulteriori problemi ai cittadini, che tornano a chiedere interventi urgenti in un zona della città dimenticata.

