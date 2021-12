Sora, Francesco Facchini e’ il nuovo Presidente del Consiglio comunale

Il nuovo Presidente del Consiglio comunale e’ Francesco Facchini eletto poco fa, espressione della maggioranza mentre come vice Rocco Carnevale. Facchini e’ stato eletto dalla maggioranza e con due voti della minoranza quello di Lino Caschera e Salvatore Meglio. per un totale di favorevoli di 13 voti. Per chi segue la politica sorana il voto favorevole del leghista Caschera era quasi scontato, mentre quello del forzista Meglio e’ una sorpresa che nessuno si aspettava. L’elezione del Presidente del Consiglio comunale e’ la dimostrazione di una opposizione spaccata e senza un vero e proprio leader.

Correlati