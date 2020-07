Sora (FR) – Zuffe e baruffe in Piazza Santa Restituta

Attimi di panico ieri pomeriggio in Piazza Santa Restituta, a causa di una zuffa scoppiata tra alcuni giovani, sembra per futili motivi. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere, e i residenti, ma non solo, sono stanchi di queste situazioni, e ora chiedono che si intervenga, e si metta fine a questa situazione. È possibile che nessuno si accorga di ciò che succede qui dietro? È un continuo verificarsi di episodi spiacevoli, che minano la nostra tranquillità. Qui è diventato un ritrovo di spacciatori e tossicodipendenti, e la sera è anche peggio, dichiarano i residenti. È inaccettabile che tutto questo succeda sotto gli occhi di tutti, e che nessuno faccia nulla. Siamo stanchi, vogliamo esere tutelati. Nei giorni scorsi anche alcuni commercianti del centro avevano evidenziato questa problematica, chiedendo più controlli. A rincarare le dose, e a mostrare vicinanza ai residenti del centro, è il circolo cittadino di Fratelli d’Italia, che nei mesi scorsi aveva presentato un esposto in procura, evidenziando proprio queste problematiche. Purtroppo, fanno sapere dal direttivo, dopo le nostre denunce poco è cambiato, e la situazione di pericolosità che certe zone di Sora vivono, sono rimaste invariate. Lo diciamo da tempo e lo ribadiamo, qui se non si rafforzano i corpi di pubblica sicurezza, difficilmente queste situazioni troveranno soluzioni.

Comunicato stampa – foto archivio

Correlati