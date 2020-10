Sora (FR) – Zuffa tra mamme in Piazza S. Restituta

Un litigio come tanti, nato tra due ragazzi minorenni, che sfocia in una vera e propria rissa tra mamme. L’ episodio si è verificato questo pomeriggio in piazza S. Restituta a Sora, dopo un litigio tra adolescenti. Uno dei due, infatti, ha raccontato della lite alla propria madre, che ha avuto una reazione violenta nei confronti dell’ altro genitore. Una vera e propria zuffa, che è terminata con l’ intervento della Polizia di Stato.

Foto archivio

