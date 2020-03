Sora (FR) – Volontari e associazioni, ripuliscono il Parco Nassirya

Si sono armati di buste nere, guanti, e buona volontà, e nonostante le polemiche dei giorni scorsi, hanno ripulito il Parco Nassirya dalle cartacce e dai rifiuti abbandonati dai soliti incivili, che non hanno alcun rispetto per la città. Un segno in forte contrapposizione con le ultime dichiarazioni del Sindaco Roberto De Donatis, che tanto aveva criticato iniziative simili svolte nei giorni scorsi. ” Chi ama la propria città, fanno sapere gli organizzatori, deve rispettarla, e quando è necessario deve compiere i passi necessari per esigere quel rispetto che manca sempre più spesso. Questa nostra iniziativa è anche un gesto di solidarietà nei confronti di quei cittadini e di quelle associazioni che, invece di essere elogiati, sono stati pesantemente attaccati dal Sindaco. Il nostro è stato un gesto dimostrativo per far capire a tutti che la città va rispettata ed amata, e che nessuno può mettere limitazioni a questo sentimento. ”

COMUNICATO STAMPA

