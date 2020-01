Sora (FR) – Volley, il “Da Vinci” ospita Di Martino, Miskevich e Scopelliti

Continua la partnership tra l’Argos Volley e le scuole del territorio. Nella mattinata di venerdì, una rappresentanza della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora formata da Di Martino, Miskevich e Scopelliti accompagnati coach Ottavio Conte, si è recata in visita presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Sora. Ore intense e ricche di emozioni per i giovani del primo biennio dell’istituto che hanno avuto la possibilità di incontrare da vicino i propri beniamini, chiacchierare con loro, porgli domande, e infine scambiare qualche passaggio affinando la tecnica dei principali fondamentali della pallavolo.Ai ragazzi è stato presentato anche il torneo “Oasi dei Sapori Volley Cup”, da anni fiore all’occhiello del club, a cui è collegato anche il progetto “Ambasciatore del volley”. Grazie alla loro docente Belinda Casavecchia che si è fatta “Ambasciatrice” aderendo al torneo, gli alunni del Liceo Scientifico “L.Da Vinci” hanno la possibilità non solo prendere parte alla competizione, ma anche di usufruire di una riduzione sui biglietti delle gare casalinghe della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. “Grazie alla grande ospitalità del Liceo Scientifico di Sora – racconta coach Ottavio Conte – la mattinata è stata all’insegna del divertimento oltre che della pallavolo. Hanno partecipato all’incontro tutte le classi prime e seconde e sono contento dell’interesse che hanno mostrato interagendo con gli atleti e interessandosi sia all’aspetto del gioco che alla vita sportiva che conducono. Un ringraziamento speciale alla docente Belinda Casavecchia che ha permesso la buona riuscita dell’incontro”. Alle sue parole, fanno eco quelle del centrale volsco Gabriele Di Martino .”Insieme a Scoppeliti e Miskevich ho avuto l’opportunità di visitare il Liceo Scientifico. Per me è stata una mattinata produttiva, ho visto gli alunni molto entusiasti e presi da quello che è il nostro sport e soprattutto dalla nostra squadra. L’incontro penso sia servito anche ad avvicinare i ragazzi alla pallavolo. Li abbiamo invitati a venire al palazzetto e a sostenerci approfittando anche della grande opportunità che hanno circa i titoli d’ingresso grazie all’Ambasciatore del Volley. Abbiamo bisogno di loro, del loro tifo. C’è bisogno di giovani nella pallavolo, e il posto migliore dal quale partire sono sicuramente le scuole”.Anche la docente Belinda Casavecchia si è detta più che contenta dell’andamento e riuscita dell’incontro: “Abbiamo avuto l’onore di avere con noi una rappresentanza della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Siamo orgogliosi di averli avuti nella nostra scuola perchè riteniamo che il confronto tra i grandi campioni e gli alunni sia per quest’ultimi positivo, soprattutto per la loro crescita. Hanno infatti avuto la possibilità di confrontarsi con realtà che non vivono, perchè molti praticano calcio, altri pallavolo, ma non al livello altissimo che occupa l’Argos Volley. L’onore è stato condividere del tempo come anche avere la possibilità di giocare a pallavolo insieme, dopo essersi tolti qualche curiosità riguardo la loro vita da sportivi. Siamo contentissimi per la bella mattinata, con la speranza di poterli rivedere nuovamente nel nostro istituto. Intanto, sicuramente ne approfitteremo per venire a Veroli, seguire le loro gesta e tifare”.

COMUNICATO STAMPA