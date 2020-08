Sora (FR) – Volantini contro l’ assegnazione agli stranieri, degli alloggi popolari.

Continua la protesta contro l’ assegnazione degli alloggi popolari agli stranieri. Nella notte tra domenica e lunedì, infatti, sono apparsi in città volantini a favore dell’ assegnazione degli alloggi popolari, alle tante famiglie italiane in emergenza economica ed abitativa. A rivendicare l’ iniziativa, è il Gruppo Sora 2.0, che in una nota stampa dichiara: ” Bisogna smetterla con le false giustificazioni, utili solo a giustificare un vero e proprio scempio, come quello dell’ assegnazione degli alloggi popolari agli stranieri. Troppe le famiglie italiane che si vedono scavalcate dagli ” Italiani acquisiti”, e tutto ciò è inaccettabile. Dal comune nessun provvedimento volto a tutelare le tante famiglie sorane, in forte emergenza abitativa. Le ultime graduatorie dicono chiaramente che gli stranieri sono favoriti, e ogni tentativo di giustificazione risulta essere ridicolo. Siamo in Italia, pensiamo agli italiani. ”

