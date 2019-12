Sora (FR) – Vigili del fuoco, anche “angeli” degli animali

Incendi, allagamenti, e poi incidenti ed investimenti. I vigili del fuoco ogni giorno sono pronti ad intervenire per i casi più estremi e, tra questi, ci sono anche gli amici dell’uomo. Buone azioni che i vigili del fuoco della compagnia di Sora mettono in atto con qualsiasi tipo di animale. E’ di poche ore fa l’ultimo intervento di questo tipo. E’ successo a San Domenico, per recuperare un’anatra lungo il fiume Liri. La grande portata d’acqua che in queste ore sta attraversando il fiume stava mettendo in grave pericolo la vita di una povera anatra. Una giovane donna, mentre passava sul ponte, attratta dalla potenza acquatica notava la difficoltà ed il pericolo dell’animale. Nell’immediato chiamava il 115 che nel giro di qualche minuto si recava sul posto ed iniziava il soccorso. Un’operazione non semplice durata circa un’ora e che ha visto l’impegno di cinque uomini ma dal lieto fine. 《I pompieri dedicano la loro vita per proteggere la vita e le proprietà degli altri – dichiara la donna felice del salvataggio riuscito che poi aggiunge – Molte volte quella dedizione si traduce in ore dedicate ogni anno agli altri senza alcun riconoscimento economico né mediatico. Ringrazio quindi il corpo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sora per la dedizione e professionalità che mettono ogni giorno nel loro lavoro》.

