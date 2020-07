Sora (FR) – Via Valcomperta e Via Canale Mancini, invase dalle erbacce

Continua l’ opera di denuncia del Gruppo Sora 2.0. Nella giornata di ieri, infatti, i ragazzi del movimento, capitanati dal portavoce Mollicone Mollicone Roberto, hanno effettuato un sopralluogo nelle strade periferiche della città, precisamente Via Canale Mancini, e Via Valcomperta, dove il tratto percorribile in auto, si è notevolmente ridotto a causa della crescita spropositata delle erbacce. Ecco la nota del gruppo a riguardo: ” In questi quattro anni di amministrazione De De Donatis, abbiamo capito che vi è una notevole differenza tra centro e periferia. In Via Mancini, e in Via Valcomperta, la carreggiata si è ridotta notevolmente a causa della crescita spropositata dei canneti adiacenti alla strada, che ne condizionano il passaggio veicolare. Ricordiamo al sindaco, che nel maggio 2018, è stata emanata un ordinanza che obbliga i proprietari dei terreni, a mantenerne l’ ordine e il decoro. Evidentemente il nostro primo cittadino ha la memoria corta, e si ricorda dei suoi provvedimenti solo quando gli fa comodo. “

