Sora (FR) – Via Mancinelli al buio da 5 giorni

Continuano ad arrivarci segnalazioni inerenti la mancata illuminazione pubblica, in varie strade di Sora. Ora, a lamentarsi, sono i residenti di Via Mancinelli, che lamentano un disservizio che va avanti ormai da cinque giorni. Chiediamo al Sindaco di intervenire, dichiarano i residenti, non possiamo nemmeno rientrare in casa in tranquillità, questo buio pesto fa paura e ci spaventa. Abbiamo segnalato al comune il guasto, e nessuno si è fatto vivo per ripararlo. Siamo cittadini che pagano le tasse , e chiediamo la garanzia dei servizi che ci spettano di diritto.

