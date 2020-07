Continuano i guasti all’impianto di pubblica illuminazione cittadino. Ormai da mesi, i residenti di Via Lungoliri della Monica, lamentano un guasto all’ impianto di illuminazione pubblica, che rende pressoché nulla la visibilità. I residenti non si sentono tranquilli, soprattutto se si trovano a dover rientrare in piena notte, e la visibilità è pressoché pari allo zero

Correlati