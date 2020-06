Sora (FR) – Via Cellaro: De Donatis “allontana” l’inizio dei lavori

A quanto pare l’ inizio dei lavori in Via Cellaro, subiranno un ulteriore ritardo, almeno stando alle parole rilasciate dal Sindaco Roberto De Donatis in un intervista. Niente dossi artificiali, nessuna segnaletica orizzontale, respinte al momento tutte le proposte dei cittadini, che proprio nei giorni scorsi avevano avanzato al sindaco delle proposte scritte. I residenti però promettono battaglia, e adesso potrebbero agire per vie legali. Sembra intenzione degli stessi, infatti, diffidare il comune per la messa in sicurezza della strada, da anni protagonista di incidenti anche mortali. Insomma la questione di Via Cellaro assume tutti i contorni di una vera e propria guerra.

