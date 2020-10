Sora (FR) – Vescovo Iannone, prestigioso riconoscimento

Un altro, ambito riconoscimento per l’arcivescovo, Mons. Filippo Iannone, vescovo emerito della Diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo. Papa Francesco Lo ha nominato segretario dell faa “Commissione di materie riservate”, prevista come comitato di controllo all’ interno del nuovo Codice degli appalti Vaticano, promulgato recentemente in forma di Motu proprio.Attualmente Mons. Filippo Iannone ricopre pure gli incarichi di: Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; Membro della Congregazione per il Clero; Consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; Membro del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

