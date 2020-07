Sora (FR) – Velocità elevata dei mezzi Cotral in Via G. Ferri. Il gruppo Sora 2.0 scrive al sindaco

Qualche settimana fa, i residenti di Via Ferri a Sora, avevano messo su una protesta, affiggendo dei cartelli polemici, contro l’ elevata velocità sostenuta dai mezzi Cotral in transito sulla strada, richiamando l’ attenzione delle autorità. A nulla è servito, tutto è come prima. A riguardo è intervenuto il Gruppo Sora 2.0, che dopo aver incontrato i residenti dichiara: ” Nei primi giorni della prossima settimana, invieremo al Sindaco Roberto De De Donatis, un documento in cui esporremo tutte le criticità emerse e discusse, durante l’ incontro avuto con i residenti di Via Ferri( Zona S. Giuliano). La zona risulta essere punto di transito non solo per centinaia di vetture, ma anche per i mezzi del trasporto pubblico della Cotral. Proprio su questo nascono le lamentele dei residenti, che lamentano una velocità troppo elevata tenuta dai mezzi in questione. Metteremo nero su bianco, quelle che sono le richieste dei residenti, che vanno dall’ installazione di segnaletica verticale, al posizionamento di almeno due dossi artificiali. Contestualmente invieremo a Cotral, copia identica del documento sollecitando la stessa a richiamare i propri autisti ad un comportamento più rispettoso del codice della strada.

Comunicato stampa

