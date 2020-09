Sora (FR) – Va nel bagno dell’ospedale vecchio e trova due siringhe

Spiacevole episodio oggi presso gli ambulatori dell’ ex ospedale di Sora. Una bambina di pochi anni, accompagnata dalla madre al bagno, per poco non calpestava una siringa usata molto probabilmente da uno dei tanti tossicodipendenti, che sono soliti frequentare il Sert, presente all’ interno della struttura. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere, ed ora i cittadini chiedono che vengano presi provvedimenti a riguardo.

Foto generica web

Correlati