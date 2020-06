Sora (FR) – Una sede per il centro antiviolenza ” Stella Polare”

Dopo l’ importante riconoscimento ottenuto dalla Regione Lazio, che lo ha inserito nel circuito regionale dei centri antiviolenza, il centro ” Stella Polare” di Elisa Viscogliosi, necessita di una sede fissa, che permetta al centro stesso di continuare l’ ottimo lavoro svolto fino ad ora, e che tanti riconoscimenti ha ottenuto. Anche il Gruppo Sora 2.0, si appella al Sindaco Roberto De Donatis, affinché assegni al centro una sede fissa. Ecco la nota integrale firmata dal portavoce del Gruppo Sora 2.0 Roberto Mollicone: ” Innanzitutto voglio porgere le mie congratulazioni al centro antiviolenza ” Stella Polare” per l’ importante riconoscimento ottenuto. Entrare a far parte del circuito regionale dei centri antiviolenza, rappresenta il giusto riconoscimento per l’ importante lavoro svolto in questi anni. Ora però è necessario dare al centro, già appartenente alla rete D.i.Re( Donne in rete contro la violenza), la possibilità di continuare nel migliore dei modi il proprio lavoro, e questo può essere fatto solo assegnandogli una sede fissa. È necessario che il sindaco intervenga in prima persona, trovando uno spazio fisso dove le ragazze vittime di violenza, possano rivolgersi in caso di necessità. Auspico che venga riservato a questa importante realtà, lo stesso trattamento riservato ad altre associazioni, questo anche per fugare ogni dubbio su presunti favoritismi ad associazioni definite da tutti “vicine” a questa amministrazione.”

