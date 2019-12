Sora (FR) – Una politica… “piccola piccola”

Di Augusto D’Ambrogio.

Non voglio commentare fatti recenti che hanno visto come protagonisti, Simona Castagna capogruppo di FdI e consigliere di maggioranza che sostiene il sindaco De Donatis e il capogruppo di Reset, Alessandro Mosticone, anche lui in maggioranza con De Donatis e con delega allo sport.Recentemente se ne sono dette di tutti i colori, dal balcone e dal piazzale antistante il municipio volsco.I social e i giornali hanno evidenziato i termini utilizzati da entrambi che non sono proprio adeguati ad un linguaggio politico,ma sottolineo il fatto che oramai il livello politico della nostra città è sceso proprio in basso.Una maggioranza tenuta in piedi, quella del sindaco Roberto De Donatis, proprio per paura delle urne,ma si ripete sempre la stessa cantilena,per il bene di Sora dovrebbero andare a casa.Fratelli d’Italia ha come leader Massimiliano Bruni che cerca di emergere agli occhi dei vertici provinciali, per mantenere questa leadership a tutti i costi, cercando di fare collante tra le varie anime che compongono questa maggioranza,impresa ardua,nonchè fallimentare per il bene della città. L’arrivismo politico e la voglia di fare a tutti i costi come “professione” quella di politico è ormai superata nel tempo, quindi si mettano da parte i personalismi e si dia il giusto valore ad una politica che manca da tanto tempo a Sora. Anche lo stesso Massimiliano Bruni ha il terrore delle elezioni anticipate di qualche mese, che porterebbero sicuramente ad emergere altri esponenti dello stesso partito di Giorgia Meloni,mettendo in discussione questo suo orticello politico che si è creato in tre anni.Parlando con gli attuali amministratoti di maggioranza, nessuno sembra aver paura,almeno a parole, di dare nuovamente la parola agli elettori,ivi compreso il sindaco,ma di fatto nessuno le vuole, forse perchè per alcuni di loro sarebbe la morte politica.

