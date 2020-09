Sora (FR) – Un giovanissimo cittadino incontra il sindaco

Questa mattina un giovane adolescente ha incontrato il sindaco per illustrare alcune problema della città volsca.Il giovanissimo cittadino sorano, Matteo, ha avuto la competenza giusta per affrontare un appuntamento per lui così importante. Non tutti i giovani si interessano della qualità della vita della città volsca. Complimenti Matteo. Di seguito riportiamo la nota dalla pagina Facebook del comune di Sora.

🔶 L’Amministrazione incontra i giovani 🔶

Oggi, alle ore 11, il Sindaco Roberto De Donatis è stato intervistato da un giovanissimo cittadino su varie tematiche legate ai quartieri ed alle periferie di Sora. Il Sindaco ha risposto in maniera esaustiva a tutti gli interessanti quesiti posti.

➡️ “Questo è lo spirito giusto che deve animare i giovani per un’azione partecipata con l’Amministrazione Comunale” dichiara il Sindaco De Donatis.

