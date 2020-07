Sora (FR) – Ufficiali le linee guida di Fratelli d’Italia, in vista delle amministrative 2021

Il giorno 8 luglio scorso, il gruppo di Sora di Fratelli d’Italia, ha deliberato all’unanimità, i principi e le linee programmatiche per le prossime elezioni amministrative. Non si può non riconoscere a Fratelli d’ Italia, l’ impegno e l’ affidabilità mostrata nel mantenere il patto di governo stipulato con gli alleati, e soprattutto con i cittadini.

Le vicende che si sono succedute, però,appartengono alla cronaca politica contemporanea, e vi è un recente passaggio che ha visto come involontario protagonista il nostro Partito, e di cui il gruppo ha dovuto debitamente tener conto per le decisioni da intraprendere.

Le scelte del gruppo cittadino non possono non prendere in considerazione quanto accade a livello nazionale: il Paese è oggi governato dall’ennesimo governo non-eletto. L’ironia della sorte (o della legge elettorale) vede addirittura il PD al governo, nonostante questo sia sempre più marginalizzato dall’elettorato, come si vede dalle elezioni locali, dove il centrodestra unito ha vinto quasi ovunque. A ciò si aggiunge che Fratelli d’Italia vede incrementare sensibilmente il suo consenso.

Alla luce di queste considerazioni,si porta a conoscenza che lo scopo primario di Fratelli d’Italia, e quello di proseguire il lavoro finalizzato alla creazione di una coalizione di centrodestra. Sul punto, è opinione del gruppo che, per poter davvero parlare di coalizione di centrodestra, il candidato sindaco debba ricondursi ai princìpi, agli ideali e ai valori di centrodestra. Restiamo convinti che il futuro Sindaco debba essere una persona che gode del più ampio consenso da parte di tutti, intendendo per tutti sia i partiti facenti parte la coalizione, che i cittadini. È necessario che la politica torni a svolgere un ruolo primario sul territorio, e riteniamo che questo percorso possa essere intrapreso e portato a termine solo riportando i simboli partitici ad essere il fattore trainante dell’ attività amministrativa del paese e delle città in genere. Ciò non toglie che venga sottolineata l’ importanza delle realtà civiche esistenti sul territorio, che potrebbero avere un ruolo determinante nell’ attività politica e amministrativa, fermo restando che,anch’ esse, debbano essere rappresentative di certi valori, che sono quelli che hanno sempre contraddistinto una certa area politica. In virtù di queste ragioni, riteniamo necessario e doveroso, che chiunque ambisca alla carica di primo cittadino, non possa esimersi dalla prova delle elezioni primarie, mostrando così il compiacimento degli elettori, partendo però dal presupposto che, tale decisione, debba essere concordata e decisa con tutti i facenti parte la coalizione dal quale l’ aspirante sindaco voglia farsi sostenere. È chiaro altresì, che il partito Fratelli d’ Italia lavorerà per ottenere il massimo risultato elettorale possibile.

COMUNICATO STAMPA