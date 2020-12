È stata trovata senza vita in un’abitazione, il corpo di una donna di circa 50 anni. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.Dalle prime informazioni sembra che la causa del decesso sia un malore, ma non si esclude nessuna ipotesi. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

