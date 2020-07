Sora (FR) – Trasporto sanitario privato, Mollicone (FdI): “Troppe problematiche. Si verifichino determinate situazioni”

Continuano le denunce dell’ esponente sorano di Fratelli d’ Italia, Mollicone Roberto. A finire nel mirino ora, è il servizio di trasporto sanitario dei malati, che le varie Asl affidano sempre più spesso a privati. Ecco la nota stampa integrale, diramata nella giornata di venerdì :Negli ultimi giorni, abbiamo avuto modo di dialogare con diverse figure lavorative, che svolgono il proprio lavoro nel mondo sanitario, dando seguito ad una serie di colloqui che hanno come scopo quello di portare alla luce, le varie problematiche che i lavoratori trovano nello svolgimento del proprio servizio. Pochi giorni fa, infatti, abbiamo incontrato alcuni operatori del servizio ambulanze privato, con i quali abbiamo fatto il focus su una serie di problematiche che hanno destato la nostra attenzione, e abbiamo raccolto volentieri la loro segnalazione. Le problematiche emerse sono innumerevoli, mezzi obsoleti, dispositivi di sicurezza al limite del necessario, pochi farmaci, e addirittura il metodo di sanificazione avviene in luoghi non proprio consoni, e con mezzi un po approssimativi.. Inoltre, molti degli operatori lamentano una certa difficoltà a percepire con regolarità lo stipendio, fatto assurdo se si pensa che questi appalti sono assegnati dall’ Asl che di certo non è un ente che non paga con regolarità, anzi. A settembre si svolgerà la nuova gara d’ appalto e auspichiamo che la scelta del servizio ambulanze, sia ponderata e scrupolosa, in modo da offrire un servizio efficiente, al pari di quello offerto dal 118.

COMUNICATO STAMPA

Correlati