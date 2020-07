Sora (FR) – Traslocano gli ambulatori del distretto sanitario di Via Piemonte

Non a norma sotto il punto di vista della sicurezza, dell’ impiantistica, dell’ antincendio, e della sismicità. Con questa motivazione il sindacato della Uil, ha annunciato la necessità di trasferire gli ambulatori del Distetto Sanitario di Via Piemonte. Saranno soggetti al trasloco i servizi igiene pubblica, igiene alimentare, tutto il gruppo veterinario, la guardia medica, il consultorio familiare e l’unità valutativa Alzheimer, che troveranno una collocazione temporanea, nei pressi del Ss Trinita. Va ricordato, per onor di cronaca, che il governo regionale aveva stanziato 12 milioni di euro per la ristrutturazione degli ambulatori, notizia riportata in pompa magna anche dal Consigliere Regionale Loreto Marcelli, che tra l’ altro se ne attribui il merito, ma nella nota stampa diffusa dalla Uil, vengono evidenziate tempistiche molto lunghe per l’ acquisizione del credito. Nel frattempo, tra tanto parlare,a rimetterci sono ancora una volta, i tanti utenti che usufruiscono dei servizi su indicati. Intanto nella nota sindacale diramata, viene evidenziata la responsabilità oggettiva del comune di Sora, che stando agli accordi stabiliti con l’ Asl, proprietaria dell’ immobile, avrebbe dovuto provvedere alla sistemazione dell’ edificio, visto che un’ ala della struttura è stata concessa proprio all’ ente comunale ed adibita a scuola media. Il Comune infatti doveva farsi carico delle spese di ammodernamento in cambio dell’uso gratuito dei locali, cosa questa mai avvenuta.

