Sora (FR) – Tragedia delle foibe, Mollicone(Gs2.0): “Iniziative a ricordo di Norma Cossetto. Noi non scordiamo”

Ricorre stanotte l’anniversario della sua morte. Proprio per questo, nella notte tra venerdì e sabato, in Largo San Lorenzo a Sora, è apparso uno striscione in onore di Norma Cossetto, la giovane istriana, uccisa ed infoibata la notte tra il 4 ed il 5 ottobre del 1943, presso la foiba di Villa Surani. “Io non scordo” così recitava lo striscione, accompagnato da una foto della giovane studentessa, divenuta il simbolo della tragedia delle foibe. Con questo striscione, fa sapere il presidente dell’Associazione Sora 2.0, Roberto Mollicone, abbiamo voluto ricordare il martirio di tutti gli italiani che, a partire dal 1943, subirono una vera e propria persecuzione da parte dei partigiani di Tito. A pochi giorni dall’anniversario della morte, abbiamo voluto ricordare non solo Norma Cossetto, ma tutti gli italiani dell’Istria e della Dalmazia che pagarono con la propria vita il fatto di essere italiani. Noi non scordiamo.

Comunicato stampa

