Sora (FR) – Tra Lecce e De Donatis, il patto sulla Presidenza del Consiglio

Trapelano indiscrezioni sempre più attendibili, sui motivi che starebbero spingendo alcuni esponenti di Fratelli d’Italia ad appoggiare il Sindaco De Donatis per il mandato bis. Sembrerebbe infatti, che non perdere un suo fedele scudiero, il Sindaco abbia promesso al Consigliere Lecce, la riconferma come presidente del Consiglio Comunale, in caso di rielezione. Da sempre i rapporti tra i due sono ottimali, tanto che lo stesso Lecce viene ritenuto l’ artefice del forte riavvicinamento tra il partito della Meloni e il primo cittadino. La riconferma dell’ incarico, permetterebbe al consigliere di Posta Fibreno, di percepire un laudo compenso, che in passato ha fatto gola a molti.

