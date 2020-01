Sora (FR) – Tosap, Confintesa: “Accertamenti lesivi nei confronti degli utenti”

Nei giorni scorsi molti cittadini Sorani si sono visti recapitare avvisi di accertamento relativi a ben 5 annualità per la Tosap, la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Il Comune di Sora ha deciso di richiedere quindi gli importi dovuti dal 2014 al 2018 ma senza un’adeguata verifica, molti concittadini si sono già rivolti alla sede di Confintesa Sora portando alla nostra attenzione avvisi con errori palesi, ad esempio immobili comprati nel 2018 sui quali non possono pendere 5 anni di arretrati o anche ingressi di abitazioni con totale assenza di marciapiedi e di qualsiasi opera.

Recentemente anche il Sindaco dopo innumerevoli lamentele da parte degli utenti e interrogazioni da parte di consiglieri comunali di opposizione ha chiarito che “non sono accertamenti che definiscono una situazione in maniera tassativa e definitiva”.

Al netto di queste precisazioni riteniamo il metodo usato per gli accertamenti gravemente lesivo nei confronti degli utenti perché ci sono persone che hanno già pagato e non c’è la certezza che quelle somme fossero effettivamente dovute e inoltre senza un’istanza in autotutela non si produrrebbe nessun effetto di riduzione o stralcio.

Il nostro Sindacato tramite l’associazione dei consumatori Konsumer è a disposizione di tutti i cittadini per una valutazione dei vari casi e sarà di supporto nel percorso da intraprendere per vedersi riconosciuti i propri diritti.

COMUNICATO STAMPA