Sora (FR) – Terremoto L’Aquila, l’Associazione Sora 2.0 ricorda le vittime sorane

Undici lunghi anni, non sono riusciti a colmare il grande vuoto lasciato da Marco Alviani,Armando Cristiani, e Giulia Carnevale, tre giovani vittime del terremoto dell’ Aquila del 6 aprile 2009. Come ogni anno, la città si appresta a rendere omaggio ai tre ragazzi morti tragicamente in quella maledetta notte, che costò la vita ad oltre trecento persone. Anche l’ Associazione Sora 2.0, vuole ricordare i due ragazzi, e lo fa con un messaggio di cordoglio sentito e commosso: ” Il vuoto lasciato da due giovani vite spezzate da una tragedia come questa, lascia un vuoto incolmabile. Un evento che ancora oggi tutta la città ricorda con sentito cordoglio, perché un pezzo di essa è stato strappato ingiustamente. I tragici momenti di quella maledetta notte di aprile, sono ancora ben impressi nei nostri occhi. Molti dei nostri amici erano presenti in quella città e poterono constatare con i propri occhi, il dolore provocato da una delle tragedie più tristi che la nostra Nazione possa ricordare. È nostra intenzione, con questo messaggio, ricordare Marco, Armando ,Giulia, e tutte le vittime di questa immane tragedia, e stringerci simbolicamente alle loro famiglie in un sentito e commosso abbraccio.”

