Sora (FR) – Terremoto del 1915. L’associazione Sora 2.0 ricorda le 263 vittime

Un mazzo di fiori ed una targa commemorativa, ai piedi del monumento in ricordo del centenario del terremoto del 1915, in cui persero la vita 263 cittadini sorani. In questo modo, l’ Associazione Sora 2.0, ha voluto ricordare quel tragico evento, che ancora tanto sgomento suscita nel cuore dei cittadini sorani. ” Quando la terra trema, lascia in dote qualche secondo di rumore e tanti anni di silenzio”, questa è la frase che abbiamo scelto in ricordo dei nostri concittadini periti tragicamente in quel giorno maledetto, fanno sapere dal direttivo dell’ associazione. Anche questa volta, abbiamo voluto ricordare quella tragedia che distrusse la nostra città, lasciando un segno indelebile nella nostra storia. Un dolore che ancora oggi vive nei cuori di chi questa città la ama. Non potevamo non rivolgere un pensiero a quegli eventi, che distrussero la vita di tanti. A chi perse la vita quel maledetto 7 gennaio alle 7:53, dedichiamo le nostre preghiere e i nostri pensieri.”

