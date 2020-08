Sora (FR) – Tenta estorsione ad un imprenditore: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Sora e della Squadra Mobile della Questura di Frosinone hanno tratto in arresto un venticinquenne per tentata estorsione.L’uomo è stato sorpreso dagli investigatori mentre tentava di estorcere denaro ad un imprenditore del sorano.

Questa mattina, gli agenti del Commissariato di Sora, congiuntamente al personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone, hanno tratto in arresto un italiano di 25 anni residente a Sora per il reato di tentata estorsione.

L’arresto è frutto di una delicata e lunga indagine condotta dagli investigatori dei due uffici.

La vittima del tentativo estorsivo è un imprenditore del sorano.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino.

