Sora (FR) – Tanto si gridò alla bufala che poi fu vero….

Circa quindici giorni fa, dalla nostra redazione era partito un allarme. Un allarme che andava al di la di ogni pensiero politico, ogni ideologia, oltre ogni ragionevole dubbio. L’ allarme riguardava la mancanza di anestesisti e tecnici radiologi al SS. Trinità, con conseguente blocco delle operazioni. Ed ecco che subito partirono gli attacchi da parte del Consigliere Regionale Loreto Marcelli, la Consigliera comunale D’ Orazio, e successivamente anche dal Sindaco Roberto De De Donatis. È una bufala dicevano. Invece poi la triste realtà è venuta a galla. Ad ammetterlo sono stati proprio i medici, che in quell’ ospedale ci lavorano. Ribadito anche oggi dal Dottor Luciano Conte, che tramite un post sul social network Facebook, ha ribadito, rilanciato l’ allarme. Mancano gli anestesisti, non si opera se non per urgenza. Noi lo facciamo con passione il nostro lavoro, con professionalità, non siamo avventisti dell’ultima ora. Ci sarebbe piaciuto che fosse stata una bufala, ma purtroppo non lo è. Ed ora ci chiediamo chi sono gli sciacalli…???

